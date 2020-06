SORRENTO - Le bandiere della Penisola Sorrentina sono le prime due riconferme per l'organico del Sorrento che affronterà la prossima Serie D 2020-21. L'attaccante Alfonso Gargiulo, alla quarta stagione consecutiva nel Sorrento, ed il difensore Davide Cacace sono due talenti del nostro territorio, ambasciatori della sorrentinità ed elementi cardini nello spogliatoio rossonero. Il ds Antonio Amodio, intanto, lavora per definire il programma da proporre a Vincenzo Maiuri per la conferma del tecnico sulla panchina rossonera. © RIPRODUZIONE RISERVATA