Sorrento, il capitano Cacace suona la carica per la ripartenza con il Monterotondo

Ieri pomeriggio la ripresa della preparazione. Domenica torna il campionato. Il Sorrento riparte, con il girone di ritorno, per riprendere nel 2023 il brillante cammino della prima parte della stagione che ha consentito alla squadra rossonera di occupare il vertice della classifica, con 35 punti (la Paganese a 34) e la partita casalinga da recuperare con l’Angri, già fissata per mercoledì 19 gennaio.

Primo appuntamento, intanto, in casa con il Monterotondo. All'andata la squadra laziale si impose per 3-2. Da quella sconfitta, il Sorrento ripartì con una brillante striscia di 10 risultati utili consecutivi. Un itinerario caratterizzato da grande prova di maturità, compattezza dello spogliatoio, consolidata anche durante la sosta natalizia, con un opportuno richiamo alla preparazione atletica e tattica. In quest’ottica il capitano Davide Cacace, 35 anni, semina ottimismo. «I risultati che abbiamo ottenuti in questa prima fase della stagione – sottolinea l’esperto centrale rossonero – ci consentono di poter registrare un bilancio positivo al giro di boa del campionato. Al di là della posizione in classifica, raccogliamo i frutti di un lavoro che si è protratto fin dal ritiro, attuando alla lettera le indicazioni dell’allenatore. Sappiamo che il girone di ritorno sarà particolarmente difficile, ma ci sostiene la consapevolezza che abbiano ancora margini per migliorare sotto l’aspetto tecnico e tattico, per poter consolidare un cammino, finora, lusinghiero».

Una stagione che ricorda la precedente esperienza rossonera di Vincenzo Maiuri del 2019-2020. «Purtroppo – aggiunge Cacace – allora fummo bloccati dal Covid. Quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di riprendere quel progetto dell’allenatore, sostenuto da una mentalità vincente che ci porta a scendere in campo sempre con l’obiettivo di vincere. Anche se la struttura della squadra ha subito notevoli cambiamenti, per me, quella organizzazione del lavoro in campo è come non si fosse mai interrotta. Faremo tesoro di questa filosofia, alla fine tireremo le somme, ma abbiamo valide credenziali per confermare i positivi risultati del girone di andata. La nostra forza è la compattezza del gruppo, non abbiamo primi attori. Siamo tutti importanti, tutti sullo stesso livello. Dobbiamo solo cercare di continuare così».

Davide Cacace, con Alfonso Gargiulo, cugino dello chef stellato Alfonso Iaccarino, rappresenta in maglia rossonera le origini della penisola sorrentina, in particolare di Sant’Agata sui due Golfi. Classe 1987, una lunga carriera, iniziata dal settore giovanile della Juve Stabia, ha scelto nel 2019 di approdare al Sorrento, con la consapevolezza di voler contribuire alla conquista di un risultato importante. Con la squadra rossonera in vetta alla classifica, parla con la consapevolezza del veterano. Analizza il cammino del Sorrento in questa stagione con uno sguardo ai risultati del girone di andata e un occhio al calendario della seconda parte del campionato, ormai dietro l’angolo. La maglia rossonera cucita addosso, il Sorrento è una scelta e non un adattamento per tornare a casa. «Il Sorrento per me - conclude Cacace - è tutto. Negli ultimi quattro anni mi ha dato le motivazioni per vestire questa maglia. Ad agosto ho ricevuto un’offerta irrinunciabile per un calciatore di 35 anni, ma l’ho rifiutata senza pensarci, perché voglio giocare con il Sorrento per tanto tempo ancora, a questa società mi sento di poter dare ancora qualcosa di importante, perché sono contento poter meritare gli applausi degli sportivi sorrentini, di amici e parenti che vengono al campo per sostenermi con entusiasmo».