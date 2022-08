La prima sgambatura stagionale è andata in archivio con una goleada che il Sorrento ha rifilato alla locale formazione del Cascia nel ritiro che sta ospitando la formazione rossonera. Quattordici gol con ben cinque doppiette messe a segno da Alfonso Gargiulo, El Ouazni, Potenza, Gassama e Mercuri con mister Maiuri che nel corso dei due tempi ha alternato tutti gli uomini a sua disposizione. A segno anche Starita, Serrano, Leonardo Gargiulo e Carotenuto (che insieme Mercuri è sceso in campo in entrambe le frazioni).

Questo il tabellino del match per quanto concerne il Sorrento -

SORRENTO - CASCIA 14-0

Reti: 5'-41' Gargiulo A., 9'-37' El Ouazni, 19' Starita, 47' Serrano, 57'-89' Potenza, 64' Gargiulo L., 72'-81' Gassama, 75'-85' (rig.) Mercuri, 78' Carotenuto

*Primo tempo:* Del Sorbo, Carotenuto, Todisco, La Monica, Cacace, Fusco, Starita, Mercuri, El Ouazni, Herrera, Gargiulo A.

*Secondo tempo:* Pinto (83' Castellano), Mazzarano, Molinini, La Monica (dal 62' Carotenuto), Sigismondo, Bisceglia, Gassama, Potenza, Gargiulo L., Herrera (dal 62' Mercuri), Serrano.