Il Sorrento ha annunciato l’ingaggio di Francesco Fusco. Difensore centrale, classe 1999, Fusco torna in costiera dopo un anno passato tra Lavello e Cassino. «Ringrazio la società e lo staff tecnico per avermi dato la possibilità di ritornare in una piazza così importante. Come si suol dire, “si torna sempre dove si è stati bene” ed io a Sorrento mi sento in famiglia. Darò sempre il massimo perché questa società e questi tifosi lo meritano».