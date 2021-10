Il Sorrento ha preparato la sfida di domani al Brindisi (fischio di inizio alle ore 15 allo stadio Italia) con appena due sedute di allenamento in virtù del fatto che la quarta giornata di campionato coincide con il primo turno infrasettimanale di questo torneo a venti squadre. Lunedì chi ha giocato a Matino ha fatto “scarico” mentre la seduta è stata più intensa per gli altri, oggi invece Cioffi ha provato uomini e schemi in vista del match contro i pugliesi. Assente il solo Calabrese, che ha preso un colpo tra il popliteo ed il flessore durante la gara con il Matino e ne sta smaltendo i postumi.

Reduce dalla gara sul campo della Nocerina, il Brindisi è rimasto in Campania. I biancazzurri, infatti, hanno scelto il soggiorno prolungato per evitare ulteriori viaggi. La scelta del tecnico brindisino dopo Chianese.