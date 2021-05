SORRENTO – Recupero infrasettimanale, domani pomeriggio (ore 16), a porte chiuse, per il Sorrento che ospita il Brindisi nella gara valevole per la trentesima giornata, rinviata il 16 maggio scorso per l’emergenza sanitaria che ha condizionato nell’ultimo mese l’itinerario della squadra pugliese. Un appuntamento particolarmente importante per la formazione ospite (28 punti, con la gara con il Sorrento da recuperare) impegnata nella lotta per non retrocedere con Portici (28), Gravina (29), Real Agro (30) e Francavilla (32), con la Puteolana (25), fanalino di coda, più distaccata. Per il Sorrento, con 36 punti, peraltro, la gara potrebbe rappresentare l’occasione per raggiungere matematicamente una salvezza che appare ormai dietro l’angolo. Basta un pareggio. L’allenatore Pino La Scala dovrà rinunciare allo squalificato Basile, espulso domenica scorsa nel derby di Pozzuoli. Da una pugliese all'altra, intanto, domenica prossima, altro appuntamento casalingo, con il Casarano. La trasferta a Gravina e il derby con il Real Aversa al Campo Italia, sono gli ultimi appuntamenti in calendario della alterna stagione rossonera, iniziata ai vertici della classifica, poi fortemente condizionata dall'emergenza Covid tra febbraio e marzo.