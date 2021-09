Domenica prossima (ore 15.30) il Sorrento sarà impegnato nel primo «Memorial Ettore Gargiulo», dedicato al giovane calciatore caprese deceduto lo scorso anno in un incidente stradale. Sarà un piacere prendere parte a questo evento, che si svolgerà allo stadio Germano Bladier sull’Isola Azzurra. Il Sorrento affronterà il Givova Capri Anacapri, che prenderà parte al prossimo campionato di Promozione. Sarà l’ultimo impegno amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione, che si aprirà con la Coppa Italia il 12 settembre.

L'allenatore rossonero Renato Cioffi, intanto, consolida un legame istituzionale. San Martino Valle Caudina è un Comune gemellato con Sorrento e lo è a maggior ragione in virtù del fatto che il nostro allenatore, Renato Cioffi, risiede in questo delizioso paesino del beneventano. Così il tecnico rossonero ha voluto omaggiare il sindaco Pasquale Pisano - alla presenze anche dell’assessore Giuseppe Pedoto - di una maglia rossonera personalizzata. Il tutto in nome di un gemellaggio che ha in mister Cioffi un testimonial d’eccezione.