La sconfitta di Monterotondo ha ovviamente lasciato l’amaro in bocca in casa Sorrento ma ogni risultato va anche analizzato con lucidità ed il direttore sportivo Alessandro Amarante prova a spiegare quali sono state le cause della sconfitta patita all’esordio in campionato. “Innanzitutto, anche se non cerchiamo alibi di sorta, va detto che ovviamente le assenze hanno avuto un peso visto che mancavano per infortunio Cacace, Gassama, Herrera, Petito e Sessa oltre allo squalificato El Ouazni. Tuttavia, chi è sceso in campo si è ben comportato tanto che abbiamo tenuto testa all’avversario nonostante siamo stati costretti in inferiorità numerica in pratica per un’ora, recuperi compresi. Purtroppo l’espulsione di Gargiulo è viziata dal fatto che non aveva commesso lui il fallo per il quale è scattato il secondo giallo, ma gli errori arbitrali fanno parte del gioco. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche ed iniziare già a pensare alla prossima gara, facendo anche tesoro degli errori commessi ma con la consapevolezza delle nostre potenzialità. Il mister sta facendo un lavoro importante che trasmette a tutti noi grande fiducia per quello che sarà il futuro e la società è ancora vigile sul mercato per rinforzare l’organico a dimostrazione che c’è la volontà di fare il massimo da parte di tutti per ben figurare”.