Il Sorrento, alla vigilia del derby casalingo con il San Giorgio, ha annunciato l'ingaggiato del centrocampista, classe 2001, Carmine Pio Sannino, proveniente dal Vico Equense.

Sannino, originario di Torre Annunziata torna a vestire la maglia rossonera con la quale ha esordito in D a Bitonto il 28 aprile del 2019, totalizzando in quella stagione 22 presenze (con 5 reti al suo attivo) nella Juniores Nazionale. Per lui anche la gioia di una rete con il Sorrento - durante la lotteria dei rigori - in Coppa Italia contro il Nola nella stagione 2018-19 ed una apparizione - sempre in Coppa Italia - nella stagione 2019-20 contro il Giugliano per poi approdare al Vico Equense dove è stato protagonista prima della salvezza della squadra di Giovanni Ferraro nel campionato (poi sospeso per Covid) e poi nella passata stagione quando i vicani hanno ripreso a giocare dopo la sosta forzata a causa della pandemia. Nel contempo, il Sorrento Calcio 1945, inoltre, ha trasferito al Vico Equense in Eccellenza l’attaccante classe 2002 Francesco Guidoni.