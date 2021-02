SORRENTO - Quaterna del Fasano, sconfitta senza attenuanti per il Sorrento. Con due reti per tempo, la squadra ospite ha conquistato meritatamente i tre punti contro la formazione rossonera, mai in partita.

Il Fasano, letteralmente ricostruito negli ultimi tempi, con ben dieci giocatori stranieri o con doppio passaporto, ha dominato la gara senza mai lasciare spazi considerevoli al Sorrento. Una palese involuzione della formazione rossonera, che colleziona la seconda sconfitta in tre giorni, dopo il ko a Nardò e la debacle di oggi. Sette reti subite in due partite.

Dopo appena 9' il Fasano era già in vantaggio con l'attaccante italo-brasiliano Dambros, liberato davanti al portiere del Sorrento Oliva. Il raddoppio dopo 2' con lo stesso Dambros che ha approfittato della seconda disattenzione della difesa rossonera. Nella ripresa gli ospiti dilagano con le reti di Amouoso al 20' e di Dellino al 22'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA