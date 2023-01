Sorrento fermato in casa dal Real Monterotondo (0-0, perde anche il primato in classifica

SORRENTO - Il Sorrento, bloccato in casa dal Real Monterotondo (0-0 perde il primato in classifica, con il sorpasso della Paganese, ma i rossoneri hanno una partita da recuperare, già fissata per mercoledì 18 gennaio. Recriminano i padroni di casa, per le tante occasioni pianificate, ma non concretizzate, una spinta costante. Poi, nel finale il rigore di Herrera (nella foto) che ha colpito il palo interno lasciando spazio alle recriminazioni della tifoseria locale.