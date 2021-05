Avrà una coda meno traumatica il finale di stagione del Sorrento, impegnato domenica prossima nel derby sul campo della Puteolana, dopo aver riposato domenica scorsa per lo stop imposto al Casarano in emergenza sanitaria. Il Comitato Interregionale della Lega nazionale dilettanti, infatti, ha ufficializzato l’orientamento emerso nei giorni scorsi, con la riduzione delle retrocessioni dalla Serie D all’Eccellenza. La decisione assunta anche in considerazione del numero ridotto delle società che saranno promosse in Serie D. Pertanto, dalla serie D, nei nove gironi, retrocederanno solo le ultime due delle rispettive classifiche, annullando la disputa dei playout. I rossoneri, a quattro giornate dalla fine, con una gara di recuperare, infatti, con 35 punti, precedono di sette lunghezze Brindisi, Gravina e Portici (queste ultime due squadre, peraltro, hanno solo quattro partite da disputare) a 28. Ultima in classifica, più distanziata, proprio la Puteolana, con 24 punti.