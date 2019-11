Bastano quattro minuti al Sorrento per stendere il Foggia allo Stadio Zaccheria: 2-0, risultato caratterizzato da una prestazione brillante e concreta. Al 9' Herrera porta in vantaggio la squadra guidata da Vincenzo Maiuri, trasformando con potenza, precisione e freddezza il calcio di rigore concesso, concesso per un fallo di Delli Carri su De Rosa. Quattro minuti dopo il raddoppio con Gargiulo. Il capitano del Sorrento svetta di testa su un assisti da calcio piazzato di Herrera dalla destra e batte Fumagalli. Un capolavoro tattico del Sorrento ha superato il Foggia, una delle squadre più accreditate per la promozione, senza attenuanti. La squadra di casa, tuttavia, ha giocato in dieci uomini i due terzi della gara per una meritata espulsione di Campagna ed un rigore calciato a lato dal capitano Gentile al 41' della ripresa. Il Sorrento, tuttavia, ha sfiorato la terza rete al 2' della ripresa con Herrera. © RIPRODUZIONE RISERVATA