SORRENTO - Francavilla-Sorrento, l'appuntamento di domani al Fittipaldi alle ore 15, rappresenta un impegno probante per i rossoneri visto che i lucani sono tra le compagini in testa alla classifica.

Assenti Calabrese e Procida, entrambi sulla via del recupero, squalificato Cassata, Cioffi chiede ai suoi una prestazione gagliarda: «Siamo pronti a giocarcela con tutte le avversarie - afferma Raffaele Virgilio, classe 2002, metodista della squadra -, abbiamo dimostrato già di poterlo fare e quindi affronteremo il Francavilla con rispetto ma senza paura». Il Sorrento del resto sta crescendo e lo stesso si può dire per il giovane Virgilio: «Non sempre ad un ragazzo viene affidato un ruolo come il mio, per questo debbo ripagare al meglio la fiducia che il mister mi sta dando in questa fase iniziale della stagione».