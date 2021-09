Il Sorrento è stato inserito nel girone H come da previsioni della vigilia, affronterà un raggruppamento a venti squadre che si annuncia particolarmente agguerrito:

«È il girone più complicato sotto tutti i punti di vista - afferma Renato Cioffi - ma anche il più intrigante per il blasone delle avversarie. Proveremo a recitare la nostra parte, con la consapevolezza di essere un gruppo giovane seppur con alcuni elementi di esperienza. Andremo ovunque a cercare punti per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati».

Diverse le avversarie di rango, cinque i derby: «Casertana e Nocerina hanno allestito organici di valore per provare a vincere, San Giorgio, Nola e Mariglianese si sono mosse bene ma il Sorrento non vuole essere da meno e credo che, di concerto con la società, faremo qualche altro innesto per essere pronti al via del campionato».