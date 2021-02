SORRENTO - Per il persistere dei casi di positività al Covid-19, registrati nel gruppo squadra, a seguito di una circostanziata richiesta inoltrata al Dipartimento Interregionale della Lega nazionale dilettanti, la gara Sorrento-Gravina, in programma domenica prossima al Campo Italia, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Quinto appuntamento differito nel calendario del Sorrento, dopo lo stop a Picerno e Brindisi, il derbu casalingo con la Putreolana e la trasferta di domani a Casarano. Il Comitato Interregionale, intanto, ha programmato per mercoledì prossimo, 10 febbraio, il recupero sul campo del Picerno. Un periodo delicato per il Sorrento. «Siamo fermi da quindici giorni in cui abbiamo registrato numerosi contagi - spiega il presidente Giuseppe Cappiello -. Intanto, i ragazzi negativi, hanno ripreso ad allenarsi. Purtroppo ci siamo fermati dopo un ko e alla vigilia di un match in cui volevamo riscattarsi subito. Cercheremo di gestire al meglio questa situazione che ci costringerà a dover recuperare minimo quattro partite oltre ovviamente una buona condizione fisica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA