Costretto a rincorrere il Gravina, per la rete al 12' di Ranieri, il Sorrento riallinea il risultato al 23' con Herrera su calcio di rigore per fallo di Alvarez su Figliolia. Due minuti prima lo stesso Herrera si era visto deviare dal portiere Vicino un altro rigore assegnato per un fallo di D'Angelo su Cacace. Sorrento determinato, al 34' D'Angelo incorre nel secondo giallo per fallo su Vitale. Al. 38' raddoppiano i padroni di casa con Cacace puntuale a raccogliere di testa il cross di Masullo dalla sinistra e battere Vicino. Nella ripresa Sorrento pericoloso solo a sprazzi, ma il Gravina non riesce a organizzare una manovra fluida. Con il successo sul Gravina il Sorrento colleziona il 18esimo risultato utile consecitive con 11 vittorie e sei pareggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA