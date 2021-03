Vittoria con il minimo scarto per il Sorrento (1-0), che supera il Gravina nell'ultima gara di recupero della sedicesima giornata di campionato, rinviata per l'emergenza Covid. Un successo meritato dalla squadra di Pino La Scala che ha superato un avversario altrettanto attento nella sequenza del gioco, pronto a contenere in fase di impostazione la manovra del Sorrento, decisamente più portata alla ricerca della vittoria, dopo le due consecutive sconfitte di Casarano e Molfetta. La rete decisiva segnata da Mezavilla al 31’ della ripresa, a coronamento di una fitta supremazia territoriale, dopo due reti annullate al 14’ a Liccardi e al 17’ a La Monica.

Nel primo tempo, caratterizzato da un ritmo vivace, con rapidi capovolgimenti di fronte, il Sorrento non ha trovato sbocchi decisivi nella retroguardia del Gravina. I rossoneri, decisamente più pericolosi, hanno sfiorato il vantaggio al 28’ con Mancino, liberato sulla sinistra, ma il diagonale dell’esperto centrocampista, da posizione favorevolissima, finisce sul fondo. Il Sorrento insiste con una valida triangolazione al 35’ , Procida, lanciato verso la porta avversaria, entra in area, ma un difensore ospite lo atterra; l’arbitro toscano Balducci non ravvisa gli estremi per la concessione del calcio di rigore. Nella ripresa, il Sorrento impone il proprio gioco e, dopo la rete decisiva di Mezavilla , manca il raddoppio con Cacace, che calcia tra le braccia del portiere un rigore concesso per un fallo su La Monica (39’ ). La vittoria sul Gravina consente al Sorrento di assestarsi in una posizione di classifica più tranquilla, in attesa dell'appuntamento casalingo di domenica prossima (ore 15) con il Team Altamura.