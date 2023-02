Sorrento-Ilvamaddalena 1-0, riconquistato il primato in classifica

Sorrento motivato e determinato, supera l’Ilvamaddalena (1-0) e ritrova la vetta della classifica con 44 punti in condominio con la Paganese, sconfitta nel derby con la Palmese. Già al 18' Gaetani segna, ma la sua posizione al momento dell’assist di Carotenuto era irregolare a giudizio dell’assistente.

È il preludio alla rete del vantaggio al 27’: punizione di Maresca, palla che si infrange sul palo e finisce sui piedi di La Monica che ribadisce in rete siglando la sua settima rete stagionale. Nella ripresa, botta e risposta, al 7’, buona chance per i rossoneri, ancora con La Monica: da dentro l’area di rigore, la mezzala del Sorrento prende la mira e calcia ma la sfera viene deviata da un difensore. Al 9’ colpo di reni del portiere rossonero Del Sorbo, che ripiega ad una sua indecisione in uscita mandando in corner una conclusione del sardo Ansini.

Sorrento vicino al raddoppio al 31’ con Erradi. L’ex stabiese sfiora la rete con un break irresistibile: recupera un pallone da dietro la linea di metà campo, si libera di un avversario con una finta e, vedendo il portiere fuori dai pali, prova a sorprenderlo da centrocampo. La conclusione termina alta di pochi centimetri. Domenica prossima, intanto, trasferta a Pomezia.