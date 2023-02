Sorrento-Ilvamaddalena, il capitano Cacace suona la carica: «Match importante in un momento fondamentale della stagione»

Bandiera del Sorrento e anima dello spogliatoio, capitan Davide Cacace fa sentire la sua voce alla vigilia della sfida con l’Ilvamaddalena: «È un match importante che arriva in un momento fondamentale della stagione perché da adesso in poi inizia lo sprint finale - spiega il difensore rossonero - La classifica ci racconta quanto di buono abbiamo fatto sin qui, ma non per questo ci accontentiamo. Dobbiamo pensare soltanto a noi, senza farci prendere da inutili assilli e fare di tutto per tornare alla vittoria. Certo, abbiamo la possibilità di accorciare su chi ci precede o guadagnare terreno su chi insegue o addirittura rosicchiare punti ad entrambe, ma dipende solo da noi e quindi lavoriamo sulla prestazione che dovremo offrire contro l'Ilvamaddalena».

Cacace sa quanto in certi momenti il supporto del pubblico è fondamentale: «La gente ci sta dando una grande mano e sono sicuro che avremo supporto totale anche domenica, sta a noi regalare ai tifosi un buon Sant’Antonino, visto che si avvicina una festa che qui è molto sentita». Al Sorrento mancheranno elementi importanti, ma il capitano confida nella forza del gruppo: «Da questo punto di vista sono assolutamente tranquillo perché chi sarà chiamato in causa darà il massimo e perché il mister cura tutti allo stesso modo e sfrutta al meglio le caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione».

Da segnalare che in occasione del match con l’Ilvamaddalena, l’associazione Sorrento United Supporter Trust ha organizzato una raccolta fondi a favore della piccola Maria Rosaria per permetterle di sostenere le spese per le cure necessarie. Sarà organizzato - a partire dalle 12.30 - un “prepartita solidale” con la possibilità di acquistare un panino con salsiccia ed una bicchiere di vino per contribuire a questa nobile causa. I prodotti n degustazione sono stati tutti gentilmente offerti da imprenditori locali sensibili alla vicenda della piccola Maria Rosaria. Nell’occasione - tra coloro che parteciperanno alla raccolta fondi - verranno sorteggiate tre magliette del Sorrento.