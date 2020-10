SORRENTO - Con la squadra in vetta alla classifica, il direttore sportivo rossonero Antonio Amodio rimane sempre attento alle operazioni di rafforzamento della rosa a disposizione dell'allenatore Luca Fusco. In quet'ottica, si inserisce il tesseramento di Hemrick Yacine Nembot, centrocampista camerunense classe 2000. «Sono molto felice di essere arrivato a Sorrento - ha detto il neo calciatore rossonero -, una squadra storica ed ambiziosa, con tanto carattere ed anima. Ringrazio la società ed il direttore Amodio per la fiducia e Michele Iervolino per il grande supporto. Un abbraccio ai tifosi, che spero di vedere presto al campo».

Il Sorrento domenica prossima sarà impegnato sul campo del Team Altamura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA