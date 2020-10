SORRENTO - Reduce dal debutto vincente con il Nardò, il Sorrento 1945 ha annunciato il tesseramento di Sekou Camara. Il centrocampista francese, classe 2001, nell'ultima stagione è stato in forza alla Vis Ariano. «Il Sorrento - dice il calciatore transalpino - mi sta dando una grande chance per mettermi in mostra nel mio primo campionato nazionale. Spero di non deludere le aspettative della società e dei tifosi».

Domenica prossima a Fasano la gara si giocherà a porte chiuse. © RIPRODUZIONE RISERVATA