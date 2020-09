SORRENTO - Ufficializzato il tesseramento di Alessandro Gargiulo. Difensore classe 2000, nell'ultima stagione in forza al Bitonto. Ha esordito in Serie C nella stagione 2018-19 con la Paganese. «Sono felice di essere in una società ambiziosa come Sorrento - ha detto l'ex paganese -, non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione in una piazza così importante. Daró tutto me stesso per questi colori, per raggiungere insieme traguardi importanti». © RIPRODUZIONE RISERVATA