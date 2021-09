Carmine Pagano, nato a Salerno il 16 luglio del 1988, è un nuovo difensore del Sorrento. Con più di 300 presenze tra C e D, Pagano fornirà il suo contributo di esperienza alla retroguardia rossonera dopo aver militato nelle ultime cinque stagioni a Francavilla (con una parentesi nel San Tommaso).

Pagano ha vestito - tra le altre - le maglie di Savoia e Turris oltre alle proficue esperienze tra i professionisti con Scafatese in C2 e Cavese in C1. Adesso l’approdo a Sorrento alla corte di mister Cioffi. «Sono felice di arrivare in questa gloriosa società - ha detto Pagano - Dopo una breve chiacchierata non ho esitato ad accettare capendo di avere a che fare con un club serio che fa calcio in un certo modo da tanti anni. Si apre per me un nuovo capitolo calcistico, mi metterò a disposizione dando il massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati».