Ufficializzato il tessera»mento di Luca Mercuri. La giovane mezz'ala, classe 2001, vanta 60 presenze e 7 reti in Serie D - collezionate con le maglie di Lavello (girone H) e Cannara (girone E). «Ringrazio la società per la fiducia, è un onore, oltre una grande gioia, vestire questa maglia. Darò il massimo per questi colori sperando di regalare grandi soddisfazioni ai tifosi ed a questa meravigliosa città. Forza Sorrento!».