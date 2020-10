SORRENTO - Prosegue l'opera di completamento della rosa dei giocatori a disposizione dell'allenatore Luca Fusco. Il ds Antonio Amodio ha definito oggi l'ingaggio del portiere Antonio Oliva, classe 2000, reduce dall'ultima esperienza con il Rotonda. «Ringrazio il Sorrento 1945 per questa grande opportunità. - ha sottolineato il neo portiere rossonero - . Cercherò di ricambiare la loro fiducia ogni volta che sarò chiamato in causa. Per me è un onore essere in una grande piazza come questa».

La squadra, intanto, si prepara alla difficile trasferta di Taranto. L’attesa per la sfida dello “Iacovone” è tanta anche per il numero uno del club costiero Giuseppe Cappiello che prima di immergersi nel match racconta le sue sensazioni pregara: «La squadra - sottolinea il presidente rossonero Giuseppe Cappiello - ha lavorato sodo e con le idee chiare: ovviamente rispettiamo la tradizione e l’avversario ma affronteremo con determinazione i rossoblu. Vogliamo fare bene e, perché no, anche portare un buon risultato a casa. In settimana ho visto alcune fasi dell’allenamento e ho appreso che i ragazzi sono motivati. Rispetto a quella vinta l’anno scorso sarà una partita divers, mi auguro possa essere una bella partita e che possa divertire i tifosi, finalmente sugli spalti. Il Sorrento arriverà a Taranto anche sulla scia degli scorsi risultati positivi in cui abbiamo conquistato sette punti andando due volte in svantaggio. I nuovi innesti stanno dando un grande contributo e le sensazioni per domenica sono molto positive vista la voglia di tutti di dare continuità». La gara sarà trasmessa in Streaming canale 85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA