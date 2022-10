SORRENTO - Sesta vittoria consecutiva con il 3-1 di Volla dove gioca le partite casalinghe il Nola, primato solitario nel girone G della D con quattro punti di vantaggio sulla Palmese, vice capolista. La gioia di questo Sorrento che vola nei sorrisi e nelle parole del terzino Gianmarco Todisco, classe 2002. «È stato emozionante e importante segnare il gol del 3-1 con cui, all'inizio della a ripresa, abbiamo blindato la vittoria sul Nola. Il mio gol è importante a livello personale, dimostra che mi sto inserendo bene in un gruppo tutto nuovo. La sesta vittoria consecutiva della squadra, invece, è la conferma che stiamo giocando bene».

«Qui - prosegue Todisco - funziona tutto, la dirigenza e i tifosi sono vicini alla squadra, il gruppo lavora tanto e con grande entusiasmo. Il nostro collante è l'allenatore, Maiuri sa motivarci come si deve di partita in partita. Il morale è alto dopo la sesta vittoria consecutiva, ma siamo già concentrati sulla prossima partita in casa contro l'Arzachena». L'attaccante Davide Gaetani, con cinque gol fondamentali (senza rigori) in otto giornate, è il bomber del Sorrento, ma finora la squadra ha segnato in totale 16 gol e, quindi, sa violare la porta avversaria con più giocatori. Nella vittoria sul Nola, oltre alla rete del terzino Todisco, ha aperto le marcature rossonere il centrale difensivo Cacace con il suo secondo gol personale. «C'è tanta voglia di continuare così - dice Todisco - applicando sul campo con umiltà il nostro 4-3-3, un modulo che richiede sacrifici da parte di tutti, sia per difendere che per attaccare». Giovanotto sveglio, nato a Torre del Greco, abita a Lettere. Todisco sintetizza così la sua carriera: «Ho avuto la possibilità di giocare nelle giovanili di Hellas Verona e Torino sottolinea - ma sono cresciuto molto con quattro stagioni, una in B, nella Juve Stabia e giocando quest'anno da gennaio a maggio nella Polisportiva Santa Maria. Ora voglio dare il massimo con la maglia rossonera».



Il Sorrento che segna anche con i difensori è una squadra rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione. Accanto a tanti volti nuovi, pochi confermati: il portiere Del Sorbo (2004), il difensore Cacace, i centrocampisti La Monica e Selvaggio, le punte Petito e Gargiulo. E una curiosità che riguarda proprio Gianmarco Todisco perché ha il suo stesso cognome l'altro terzino che si chiama Francesco. «Ma scherza Gianmarco non siamo fratelli né parenti, Francesco è solo il mio socio che difende e prova a spingere sull'altra fascia. Siamo arrivati quest'anno e ci siamo conosciuti qui. La premiata ditta Todisco è ok: io a destra e lui, mancino, a sinistra».Un'altra curiosità: Gianmarco ha debuttato con la maglia rossonera alla terza giornata, dopo che il Sorrento aveva perso a Monterotondo e pareggiato in casa con il Portici, un punto i due partite. Il suo esordio, in casa contro la Palmese, è coinciso con la prima delle sei vittoria consecutive che hanno proiettato il Sorrento verso il primato solitario. «Ma conclude Gianmarco Todisco il campionato è ancora lungo, dopo appena otto partite. La vittoria con il Nola, comunque, ha confermato che possiamo lottare in alta quota».