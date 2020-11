SORRENTO – Un'altra domenica di stop per la squadra rossonera. Il pareggio (1-1) nel recupero Casarano e Taranto, intanto, conferma il primato solitario in classifica del Sorrento, in attesa della ripresa del campionato, in programma domenica prossima, con la settima giornata in calendario, che riserva l’appuntamento casalingo con il Lavello. La squadra, intanto, domani mattina verrà sottoposta ad accertamenti anti Covid-19, in seguito alla positività registrata nei giorni scorsi da Andrea Cassata, una circostanza che ha costretto l’allenatore Luca Fusco a sospendere gli allenamenti. C’è attesa, quindi, per i risultati dei tamponi che verranno effettuati domani. Il Sorrento, attualmente in vetta alla classifica con 16 punti, precede Taranto, Picerno, Casarano e Brindisi a 11.

