Vittoria rossonera (2-1) nell'anticipo con il Fasano. Decimato dall’influenza che ha costretti alla defezione nella trasferta pugliese il portiere Scarano, il difensore Diop (al Fasano fino al mese scorso), il centrocampista Alvino e gli attaccanti Figliolia e Herrera, il Sorrento parte con l’handicap del vantaggio del Fasano al quarto d’ora: su un traversone di Gobes, Titarelli è pronto alla deviazione di testa e batte Semertzidis. Al 25' Vitale approfitta di una corta respinta del portiere Suma, ma scivola al momento della conclusione e non trova lo specchio della porta del Fasano. Sfuma l’occasione rossonera, ma al 31’ arriva il pareggio: l’assist di Bonanno è perfetto per La Monica che finalizza con un diagonale di destro che supera Suma. In avvio di ripresa, girandola di sostituzioni nel Fasano, ma il Sorrento è deciso e determinato e al 15’ arriva la rete del vantaggio con Bonanno che insacca di testa sugli sviluppi di un cross dell’onnipresente Cacace dalla destra. Esulta l'attaccante siciliano che dedica la rete al neonato figlio Giovanni. Puntuale la reazione del Fasano, al 33’: una punizione velenosa di Corvino diretta all'incrocio dei pali, sventata da una deviazione di Semertzidis sulla traversa. Al 38' Corvino con una punizione dal limite conclude sul fondo. Resiste il Sorrento, la squadra si difende con ordine e determinazione per portare a casa la vittoria. Al 41’ l’arbitro Campobasso rileva un fuori gioco di Cavaliere e annulla la rete del possibile pareggio. Dopo sei minuti di recupero, il triplice fischio dell’arbitro sancisce la vittoria del Sorrento. Un successo che allunga a diciotto la serie positiva rossonera, undici vittorie e sette pareggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA