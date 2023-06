Sorrento-Lumezzane 2-0 e rossoneri in finale nella poule scudetto serie D

Il Sorrento conquista la finale della poule scudetto di serie D. I rossoneri, dopo la sconfitta dell’andata (1-2) a Lumezzane, hanno superato (2-0) la squadra lombarda nella gara di ritorno al campo Italia, con le reti, entrambe nella ripresa. Al quarto d'ora Gaetani spiana la strada della vittoria del Sorrento raccogliendo una corta respinta del portiere Filigheddu su un colpo di testa di Cacace. Il raddoppio di Lamonica al 43’ di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti.

Al Sorrento bastava anche l'1-0. Il regolamento, infatti, prevede che in caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, si qualifica la squadra che avrà segnato più reti in trasferta. La finale in programma domenica prossima.