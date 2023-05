Una sconfitta che lascia profonda amarezza, ma non intacca la fiducia di ribaltare il risultato nella gara di ritorno, in programma domenica (ore 14.30) al campo Italia con il Lumezzane. Subire due reti nell'over time dopo aver condotto la gara per 57’ con la rete di Simonetti, diventa una sorta di ko eccessivo, peraltro subito con la squadra in dieci dal 34’ della ripresa per l'espulsione di Herrera.

Il tecnico Vincenzo Maiuri ripercorre l'evoluzione del match e, giustamente, recrimina per le circostanze che hanno caratterizzato il risultato. «Fino a quando siamo stati in parità numerica - spiega - la squadra ha tenuto benissimo il campo. Anche dopo l'espulsione di Herrera, abbiamo avuto occasioni per chiuderla con il raddoppio. Il rammarico è questo, sostanzialmente. L'amarezza e la rabbia per non averla chiusa contro una buonissima squadra. Dovevamo stare più attenti».

Una sconfitta che non compromette la possibilità di accedere alla finale della poule scudetto serie D, ma per il tecnico del Sorrento, non bisogna accusare cali di concentrazione. «Non mi è piaciuto il modo come abbiamo subito le due reti aggiunge Maiuri - Probabilmente abbiamo percorso un'altra tappa nel percorso di crescita di questi ragazzi. Ora dobbiamo capire una sola cosa: dobbiamo assolutamente ribaltare il risultato e andare in finale. Iniziamo la preparazione della settimana con la giusta determinazione, motivati, concentrati perché dobbiamo fare una bellissima partita». Sul fronte societario, intanto, si continua a promuovere contatti per reperire il campo di gioco per la prossima stagione, insieme agli incontri con gli operatori sorrentini per reperire importanti risorse finanziarie per il campionato di serie C. La base del progetto è ancora, comunque, sulla disponibilità della Msc di assicurare un sostegno economico adeguato.