SORRENTO - Prosegue senza soste il progetto per la composizione della formazione rossonera, allenata da Renato Cioffi. Approdano in maglia rossonera l'attaccante argentino Sosa e il difensore napoletano Acampora. La società, d'intesa con lo staff tecnico ha programmato anche le fasi della preparazione pre-campionato. Raduno in sede venerdì prossimo, allenamenti fino al 13 agosto. Sosta per lefestività. Si trorna al campo Italia il 16 e 17. Dal 18 consueto appuntamento a Nusco per il ritiro che si protrarrà fino al 31 agosto. Nei prossimi giorni sarà diffusa la lista dei convocati. Intanto, è stata fissata anche la data di inizio del torneo di serie D: domenica 19 settembre.

Gli ultimi acquisti. Franco Tomas Sosa (nella foto con il presidente Giuseppe Cappiello), nato a Buenos Aires il 9 settembre 1995, è un argentino che vanta ormai una discreta esperienza in Italia dopo essere cresciuto nel vivaio dell’Argentinos Juniors ed aver completato il percorso giovanile nel Defensores de Belgrano (club con il quale ha esordito nella C argentina). Aldovisi e Fenix le altre squadre di Sosa in patria prima di sbarcare in Italia dove si è fatto valere in Abruzzo con i Nerostellati, nel Lazio con l’Anagni, in Campania con la Vis Ariano e nell’ultimo periodo in Molise con l’Olympia Agnonese (da febbraio 2021 ha messo insieme 9 presenze e 3 reti). «Sono stato accolto da un ambiente molto caldo - ha detto Sosa - e questo per me rappresenta una carica in più. Sorrento è l’ideale per un calciatore ambizioso come me, non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione del mister. Voglio dimostrare le mie qualità e voglio farlo con umiltà. Sudare la maglia e rispettare i tifosi per me sono due imperativi categorici. Speriamo di portare i colori rossoneri in alto. Vamos Sorrento!».

Per la difesa, invece, arriva Piersilvio Acampora, napoletano classe 1998. L’arcigno difensore partenopeo arriva a puntellare la retroguardia di mister Cioffi dopo la proficua esperienza della passata stagione al Cerignola (dove ha collezionato 21 presenze nel girone H di Serie D). Per Acampora, che a livello giovanile ha trascorsi con Napoli, Paganese e Spezia, anche 45 apparizioni tra i professionisti con le maglie di Paganese e Sicula Leonzio. Adesso, l’appello al Sorrento. «Sono onorato di far parte di questa società prestigiosa. - ha detto Acampora - Ringrazio il club ed il mister per avermi scelto. Darò sempre il massimo per affrontare al meglio il nuovo campionato, con la speranza di ritrovare allo stadio tanti tifosi. Forza Sorrento».