Prosegue nel ritiro irpino di Nusco la preparazione del Sorrento, coordinata dall'allenatore Renato Cioffi. Tra i neo rossoneri, Mimmo De Marco ha le idee chiare su quello che si aspetta da questa stagione a Sorrento. «Era l’occasione che volevo e sono determinato, al pari dei miei compagni, per fare bene». Le prime amichevoli hanno lasciato buone sensazioni e anche De Marco contro l’Ariano è apparso in crescita: «Quella del Sorrento è una realtà ambiziosa - aggiunge De Marco - siamo tutti desiderosi di metterci in mostra con questa maglia. Abbiamo tanto ancora da migliorare, stiamo lavorando molto sia fisicamente che tatticamente ma si vede che stiamo trovando la gamba e gli automatismi giusti».

Per il preparatore atletico Marco Galluccio, la squadra ha manifestato grande disponibilità al sacrificio. «Il nostro obiettivo è finalizzato a raggiungere una condizione atletica omogenea - spiega uno dei protagonisti del ritiro precampionato del Sorrento - Stiamo lavorando sodo ma aumenteremo ancora i carichi - per cercare di arrivare ad una buona forma fisica che, ci auguriamo, possa durare per tutta la stagione. Ho trovato grande disponibilità al sacrificio da parte del gruppo; non è facile portare tutti, giovani e meno giovani, allo stesso livello di forma ma in tutti ho riscontrato grande professionalità perché hanno immediatamente riattaccato la spina dopo una stagione particolare come quella passata».