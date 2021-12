Zero a zero tra Sorrento e Nardò in un match nel quale le difese hanno prevalso sugli attacchi. Punticino che muove la classifica tanto per i rossoneri - pericolosi nel finale - quanto per i pugliesi. Cioffi ha inserito Gargiulo davanti con Tedesco a girargli intorno e Cacace in difesa. Senza Diop, spazio a centrocampo per Mezavilla.

Avvio di gara senza grandi sussulti anche se al 14’ si è visto il Sorrento con un colpo di testa di Gargiulo su azione d’angolo ma il pallone è finito tra le mani del portiere ospite. Al 35’ doppio intervento di Volzone che prima ha “murato” l’incursione di Mancarella dalla sinistra e poi sul corner successivo si è ben destreggiato sulla battuta velenosa di Caputo. Prima del duplice fischio da segnalare solo una rovesciata infruttuosa di La Monica al 44’.

Nella ripresa Sorrento più vivace con Petito mezzala sinistra; al 9’ si è visto Gargiulo con un debole esterno destro bloccato da Petrarca. Al 20’ conclusione imprecisa di Mancarella per il Nardó, palla a lato. Non ha fatto meglio Cassata - con il mancino - un minuto dopo su assist di Rizzo (e neppure su punizione al 31’). Caputo al 28’ con un calcio da fermo dai 18 metri non ha spaventato Volzone, sicuro nel bloccare. Più pericoloso Rizzo con il mancino al 35’ dopo una splendida azione personale, palla a lato di poco. Nel finale, su errore di Petrarca, Rizzo ha calciato a rete ma sulla traiettoria del pallone si è frapposto La Monica in offside. Lo stesso La Monica nel recupero non ha trovato l’impatto vincente su assist di Petito.