SORRENTO - Nino Falanga, classe 2002, nella scorsa stagione ha militato tra le fila di Melfi e Pomigliano. Rinforzerà in maglia rossonera il pacchetto degli “under” a disposizione del nuovo allenatore Renato Cioffi.

Cresciuto calcisticamente tra Napoli, Salernitana e Juve Stabia, è figlio e nipote d’arte: suo padre Michele ha giocato in D con il Sorrento, suo zio Antonio ha invece vestito la maglia rossonera in Serie C.

«𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎 - spiega il giovane centrocampista - 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑓𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟ò 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡à 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜. 𝑁𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑜 𝑙’𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖».