Sorrento-Nola 2-0, mantenuto il primato

Un eurogol di Erradi nel primo tempo e il raddoppio di Badje nella ripresa consolidano il primato in classifica in condominio con la Paganese, vincente in Sardegna (4-0 sull'Ilvamaddalena). Il successo rossonero nel derby con il Nola rappresenta una ulteriore conferma del passo ritrovato dal Sorrento, dopo una fase di incertezza con l’avvio del girone di ritorno.

Maiuri rivede l’assetto della squadra e inserisce in prima linea D’Ottavi a destra con Petito e Simonetti a completare il tridente. Erradi conferma le aspettative della società, che ha creduto nell'ex stabiese nel mercato di riparazione. Il Sorrento appare subito determinato, ma il Nola si difende con estrema sicurezza. Alla mezzora, tuttavia, due acuti rossoneri, nel giro di un minuto, rappresentano il preludio alla rete del vantaggio del Sorrento. Un sinistro dalla distanza di Petito, viene deviato da un difensore bianconero. Stessa sorte una conclusione ravvicinata di La Monica dal centro dell'area.

La rete al 34’, con una prodezza di Erradi. Il centrocampista rossonero recupera un pallone a centrocampo, poco fuori area, la sua conclusione è un sinistro chirurgico che s'insacca all'incrocio dei pali. Il raddoppio al 37’ della ripresa con Badje, sugli sviluppi di una conclusione di Herrera dal limite, respinta dal portiere ospite Zizzania. L’attaccante rossonero, subentrato a Simonetti pochi secondi prima, conquista un nell'area piccola e firma la sua prima rete in maglia rossonera.