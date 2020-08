SORRENTO - Visite mediche, test atletici, l'occasione per un primo approccio della squadra con il nuovo allenatore Luca Fusco. Lo stadio Italia riapre le porte per la formazionerrossonera. Parte questa mattina la stagione 2020/21 del Sorrento che dopo più di cinque mesi tornerà a calcare il manto dello stadio Italia, per il primo giorno di pre-ritiro in sede. Questo è l'elenco dei tesserati rossoneri che svolgerà la prima parte di preparazione prestagionale, agli ordini del nuovo tecnico Luca Fusco e del suo staff.



Portieri: Orazzo



Difensori: Alfano, Cacace, Cesarano, Di Palma, Esposito, Fusco, Raimondi S., Raimondi V., Terminiello



Centrocampisti: Bennasib, Cinque, De Mase, Ferraro, La Monica, Mancino, Maranzino, Masullo, Vitale

Attaccanti: Caracciolo, Cassata, Cunzi, Gargiulo, Guidoni, Liccardi, Procida, Starita.

Nell'elenco non figurano i calciatori in prova e coloro non ancora tesserati. © RIPRODUZIONE RISERVATA