Lunga kermesse, oggi, al Campo Italia per il primo Memorial Don Pasquale Ercolano che vedrà impegnate le tre formazioni di Eccellenza della Costiera ed il Sorrento, Vico Equense, Sant’Agnello e Massa Lubrense. Il via alle ore 18. Alle 21 la finale. Verranno ricordati con premi speciali anche Mario Damiano e Roberto Fiorentino.

Nell’occasione verrà presentata la squadra (ore 17), guidata da Vincenzo Maiuri, ad appena otto giorni dall’inizio ufficiale della stagione, con la formazione rossonera inserita quest'anno nel girone G. Ingresso libero sulle scalee del glorioso Campo Italia.

Struggente il ricordo di don Pasquale Ercolano, padre spirituale del Sorrento, appassionato di calcio come pochi, calciatore in gioventù, il prete di tutti, grande umiltà e umanità infinita. Un anno fa la sua ultima presenza al Campo Italia, in un pomeriggio di pioggia e vento. Un ricordo nitido ed emozionante, mai a pensare fosse l'addio alla sua squadra del cuore, prima di una improvvisa malattia.

Nelle frequenti conversazioni con gli amici, dal letto dell'ospedale che lo aveva in cura, il suo primo pensiero era focalizzato sempre sul Sorrento. Con un pizzico di ironia riusciva ad attenuare la soglia del dolore ("non mi sono mai riposato tanto in vita mia").

Nella lunga e diversificata condivisione con la squadra rossonera, l'ho ritrovato ovunque, sui campi di tutt'Italia. Una presenza discreta, ma importante per dirigenti, calciatori, tifosi. Oggi benedirà dal cielo il Campo Italia ed i calciatori del Sorrento. Una opportunità per chi lo ha conosciuto e stimato per ricordalo benedicente in ogni occasione.