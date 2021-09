Un arrivo importante per il centrocampo rossonero, in vista dell'inizio del campionato di serie D, girone H, previsto per domenica 19 settembre prossimo, con il derby sul campo della Mariglianese.

Fisicità ed atletismo assicura Ousmane Diop, ultimo acquisto della società, voluto dal l'allenatore Renato Cioffi. Nato a Thies, in Senegal il 3 giugno del 1994, Diop, cresciuto nel settore giovanile del Catania, ha esordito tra i professionisti nel Martina, ha militato in serie D, tra le altre squadre, con Campobasso, Bellaria, Gelbison e Francavilla. Sempre in serie D, ha vinto due campionati consecutivi con Potenza e Bisceglie. Nelle ultime due stagioni è stato protagonista in Abruzzo con Chieti e Renato Curi. Adesso, completerà la linea mediana del Sorrento. «Sono molto contento di poter giocare con la maglia rossonera - ha detto Ousmane Diop, in occasione della foto ufficiale in maglia rossonera nel borgo di Marina Grande - Sin dalle prime telefonate ho sentito la fiducia della società, fondamentale per me è la presenza dell'allenatore Renato Cioffi che ho avuto già come allenatore a Bellaria. Non vedo l’ora di lottare per questa maglia e mettermi a disposizione dei compagni per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati».