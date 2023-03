Sorrento-Paganese 2-2, finisce in parità il derby primato

Posizioni immutate in classifica, con la Paganese (54) che conserva due punti di vantaggio al vertice sul Sorrento (52). Finisce in parità, 2-2, il derby primato del girone G.

Sorrento in corsia di sorpasso nella fase iniziale, poi la Paganese si riassesta e riequilibra le sorti dell’incontro sui titoli di coda die primi 45’. Rossoneri in vantaggio al 7’ con La Monica, sugli sviluppi di una percussione di Badje che pesca il mediano al centro dell’area ospite, lesto a battere Moro. Al quarto d’ora il Sorrento ha l’opportunità per raddoppiare su calcio di rigore concesso per fallo del portiere della Paganese di uscita a valanga ancora su Badje.

Nell’azione Moro si infortuna e nonostante le cure dei sanitari che si protraggono per 5’, lascia il campo a Pinestro. Sul dischetto va l’ex Herrera, ma il neo entrato respinge la conclusione del fantasista rossonero. Un minuto dopo, tuttavia, il Sorrento raddoppia con un'azione sulla destra conclusa in rete da Badje. La Paganese ha una vivace reazione e accorcia le distanze al 28’ con Di Somma. Il pareggio ospite arriva al 44’ con De Felice che sfrutta una incursione di D’Agostino. Nella ripresa scarse emozioni e partita che sfuma nel pareggio.