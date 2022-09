Il Sorrento ribalta la Palmese nella seconda frazione di gioco con una doppietta dell’esterno Gaetani e si aggiudica il derby dei colori rossoneri (2-1).

Una partita dai due volti con la squadra di Maiuri timorosa nel primo tempo, determinata e vincente nella seconda frazione di gioco. Gli ospiti in vantaggio al 37’ con un calcio di punizione di Galdean che beffa Del Sorbo sul primo palo. Il Sorrento reagisce con vigore e al 41’ Cacace sfiora il palo con un colpo di testa, sfruttando una lunga rimessa laterale di Gianmarco Todisco dalla destra. Ancora il Sorrento viciono al pareggio al 47’ con una punizione dalla trequarti sinistra, al centro dell'area svetta Fusco per deviare di testa ma un difensore palmese salva il risultato con un prodigioso intervento sulla linea.

La rete del pareggio in avvio di ripresa, al 3’ con Gaetani. L'esterno rossonero segna di testa in tuffo sul secondo palo, sugli sviluppi di un corner calciato dalla destra. Seconda marcatura consecutiva per l'attaccante pugliese che si ripete al 38’ depositando il pallone in rete sugli sviluppi di una azione manovrata che concretizza il dominio costiero nella seconda frazione di gioco, sancendo la prima vittoria stagione per l’equipe guidata da Vincenzo Maiuri.