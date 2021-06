Quattro reti nel primo tempo e due nella ripresa hanno caratterizzato il pareggio (3-3) tra Sorrento e Real Agro. Per la squadra aversana il risultato equivale alla salvezza. Gara caratterizzata dal gran caldo, più vivace il primo tempo, più compassata la ripresa. Il Real Agro è passato in vantaggio dopo appena 4' con Cassandro. La reazione del Sorrento si concretizza tra il 13' e il 15': le reti di Liccardi e Cassata ribaltano il risultato, ma al 41' Messina ristabilisce gli equilibri del punteggio che non cambierà fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa, ancora botta e risposta: al 34' segna Varchetta, al 45' risponde Cacace. Nel finale espulso Sandomenico del Sorrento. Pareggio giusto e salvezza meritata per la Real Agro.