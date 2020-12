SORRENTO - Il Sorrento, raggiunto dal Bitonto a due minuti dalla fine, è costretto ad archiviare il 2020 con un pareggio che contribuisce appena a conservare il primato in classifica, ma in condominio con Taranto, Casarano e Lavello, appaiate a 18 punti. Il Sorrento, dopo la scinfitta casalinga con il Lavello e il pareggio a Francavilla in Sinni, ha cercato la vittoria con determinazione, ma il Bitonto non si è arreso alla rete iniziale del giovane Basile dopo appena sette minuti. L'esterno rossonero approfitta di un'uscita avventata del portiere ospite e deposita facilmente in fondo alla rete. Il pareggio ospite al 44' della ripresa con Palazzo. Sottile delusione per la squadra rossonera nei giorni in cui festeggia settantacinque anni di storia è costretta al pareggio ed a condividere il primato in classifica nel girone H.

