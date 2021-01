Prezioso pareggio rossonero (1-1) sul campo dell'Audace Cerignola. Si chiude la prima frazione di gioco con i padroni di casa in vantaggio al 25', con il gol di Tom Syku, lesto a deviare in rete un calcio piazzato di Achik dalla corsia mancina. Il pareggio rossonero al 27' della ripresa con un calcio di rigore trasformato da Cacace, costretto nei minuti di recupero a lasciare il campo per un infortunio. Con il pareggio del Casarano a Molfetta e il rinvio della gara del Taranto con il Fasano, i rossoneri conservano la vetta della classifica in condominio con il Casarano a 19 punti. Seguono Taranto (con una gara in meno) e Piceno a 18. Domenica prossima, intanto, é in programma al campo Italia il derby con il Portici, reduce dal successo tennistico (6-1) sul Nardò.

