Non è bastato un gol di Gaetani sul finale di primo tempo per portare a casa il primo successo stagionale: Sorrento-Portici si è chiusa sull'uno ad uno, complice la rete del pari ospite in avvio di ripresa firmata da Coquin. Giornata sfortunata per i rossoneri, talvolta imprecisi sotto porta ma che hanno colpito una traversa con Serrano al tramonto della prima frazione e si sono visti annullare il 2-1 di Gaetani (fuorigioco dubbio). Sul palo colpito da Petito nel finale - invece - si sono infrante le ultime speranze di conquistare un successo che sarebbe stato meritato.