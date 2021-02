SORRENTO - Ieri il Sorrento ha dovuto registrare il quinto rinvio degli appuntamenti in calendario con il Gravina al campo Italia, ma ha ripreso la preparazione dopo il lungo stop causato dalle numerose positività al Covid-19 che si sono succedute negli ultimi venti giorni. Il Sorrento è l'unica squadra del girone H a dover recuperare ben cinque partite. Con l'allenatore Luca Fusco sono tornati ad allenarsi quasi tutti i componenti della rosa. Dietro l'angolo, la prima gara di recupero, in programma mercoledì sul campo del Picerno. «Speriamo di aver superato l'emergenza - spiega il tecnico rossonero -. Abbiamo vissuto una situazione, davvero, critica e difficile. Solo a fine settimana abbiamo ripreso gli allenamenti anche se ancora non siamo al completo. Soltanto venerdì abbiamo effettuato il primo allenamento dopo quasi tre settimane di stop».

Mercoledì, intanto, il Comitato interregionale della Lega dilettanti ha programmato il primo recupero sul campo del Picerno. «Stiamo cercando - aggiunge Luca Fusco - di pianificare la preparazione, non è una situazione facile, soprattutto dal punto di vista fisico, con il primo impegno che è dietro l’angolo. Dovremo cercare di riportare nella miglior condizione la maggior parte dei calciatori in poco tempo. Mercoledì, tra l'altro, affrontiamo un avversario che occupa i vertici della classifica, una squadra costruita per vincere, ben allenata da Ciro Ginestra. Un ostacolo delicato, ma proveremo comunque a far valere le nostre potenzialità. Dobbiamo raggiungere al più presto la quota salvezza. Fondamentale è tornare ad avere la stessa grinta e cattiveria agonistica di inizio stagione. Affrontando così qualsiasi gara l'obiettivo salvezza sarà alla nostra portata».

A Picerno, dove il Sorrento troverà gli ex rossoneri, Ciro Ginestra in panchina e Antonio Zito in campo, debutta il difensore Francesco Fusco, rientrato nei ranghi nei gioni scorsi, dopo una parentesi al Monopili. Il difensore stabiese, infatti, ha disputato due stagioni con il Sorrento, 2018-19 e 2019-20 con 47 presenze e due reti. Positive indicazioni, intanto, per le condizioni fisiche del difensore Davide Cacace. Sottoposto a visita di controllo dal professore Mariani a Villa Stuart, è stata scongiurata l'ipotesi di un intervento chirurgico. Potrà riprendere gli allenamenti con un programma personalizzato. Dal fronte mercato, intanto, il Sorrento rimane alla finestra. «Abbiamo tesserato un altro under, Lorenzo Giordano, classe 2003, un esterno, scuola Sassuolo, proveniente dall’Angri. Per ora restiamo in attesa, prima di operare sul mercato – spiega il ds Antonio Amodio -. L’opportunità di poter contare sull’apertura dei trasferimenti per tutto il mese di febbraio ci consente di poter aspettare. Non dimentichiamo che al primo posto della nostra gestione c’è l’esigenza di mantenere le operazioni in funzione del budget a disposizione».

