SORRENTO – Rocambolesca ripartenza per Sorrento, che conquista un sofferto pareggio (2-2) nella prima delle cinque gara da recuperare, dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid-19, che ha bloccato l’itinerario in campionato dal 17 gennaio scorso, proprio dall’appuntamento in calendario sul campo del Picerno, valevole per la dodicesima giornata di andata del girone H.

Nella gara di oggi, la squadra lucana, in campo allo Stadio del Centro sportivo di San Gregorio Magno per i lavori di ristrutturazione del proprio terreno di gioco, fortemente motivata dall'obiettivo di conquistare la vetta solitaria della classifica, è passata in vantaggio al 6’ con Albadoro. Pronta la reazione del Sorrento che ha pareggiato al 10’ con il capitano Alfonso Gargiulo. Su un campo inzuppato dalla copiosa pioggia che ha caratterizzato l’incontro, la pressione del Picerno, allenato dall’ex rossonero Ciro Ginestra, è stata determinata e costante. Al 28’, tuttavia, per un fallo nell’area del Sorrento, l’arbitro Leone di Barletta, concede un calcio di rigore alla squadra di casa. Sul dischetto il capitano Esposito, uno specialista. Bravo il portiere del Sorrento Scarano che intuisce la traiettoria e blocca il pallone.

Insiste il Picerno, i rossoneri non si lasciano intimidire, ma al 44’, complice il terreno di gioco scivoloso, D’Angelo è lesto ad approfittare di una indecisione della difesa rossonera e raddoppia. Nella ripresa, il gioco ristagna nella zona centrale del campo ed il risultato non cambia fino a pochi minuti dalla fine.

Un guizzo di La Monica, su assist di Cunzi, al 39' consente al Sorrento di pareggiare e rimuovere la classifica. Con questo pareggio, il Picerno raggiunge in vetta il Lavello con 28 punti. Il Sorrento rimane a centroclassifica con 20 punti e quattro gare da recuperare: in trasferta con Brindisi (già fissata per mercoledì 17) e Casarano; in casa con Puteolana e Gravina. Domenica prossima, altra trasferta, sul campo del Real Aversa. Nella giostra dei recuperi di oggi, la Puteolana ha vinto a Bitonto (1-0) ed il Taranto ha pareggiato (0-0) in casa con il Fasano.

