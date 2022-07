Il Sorrento ha ufficializzato la conferma di Ciro Pinto. Portiere classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del Napoli e approdato in Costiera lo scorso gennaio, Pinto continuerà a far parte della rosa rossonera. «Sono entusiasta di vestire ancora la maglia del Sorrento. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia».

Spazio e soddisfazioni, intanto, anche per il settore giovanile, che oltre a conseguire risultati importanti riesce anche a mettere in vetrina i suoi calciatori più promettenti. Così Tommaso Staiano, terzino sinistro classe 2009, figlio della Penisola Sorrentina, da oggi è un giocatore del Napoli. Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile partenopeo, ha accolto il giovane virgulto sorrentino insieme al segretario del settore giovanile Francesco Iaccarino.