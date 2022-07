Il Sorrento ha ufficializzato la conferma di Ludovico Del Sorbo. Portiere classe 2004, nella passata stagione ha collezionato 19 presenze con la maglia rossonera: «Felicissimo di continuare a vestire la maglia del Sorrento. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato in questi due anni. Sono carico per la nuova stagione, pronto a regalare gioie ai nostri tifosi».