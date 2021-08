SORRENTO - La società sta pianificando in ogni dettaglio il progetto tecnico per la prossima stagione. Questa mattina il Sorrento ha presentato lo staff sanitario per la stagione 2021-2022. Una schiera di professionisti che si occuperanno della alimentazione, della prevenzione e della riabilitazione dei calciatori rossoneri.

Da sinistra a destra, in foto:



• Balzano Raffaella nutrizionista;

• Gargiulo Marco tecnico della riabilitazione;

• Colonna Giancarlo fisioterapista;

• Sgambati Dario massofisioterapista;

• De Rosa Ferdinando medico ecografista;

• Lauro Angelo medico sociale.